أبو الغيط: اتفاق السعودية وإيران خطوة تحقق قدرا من الاستقرار إقليميا

جدة - نرمين السيد - وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاتفاق بين السعودية وإيران على إعادة العلاقات بأنه خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية فى العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام فى تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً.





وقال أبو الغيط -فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مساء اليوم- إن الاتفاق بين ⁧السعودية‬⁩ وإيران‬⁩ ينهى حالة الاحتدام بين الدولتين التى استمرت ما يزيد عن سبع سنوات.. وهو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية فى العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام فى تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً. وأضاف فى تغريدة أخرى أن جهود ⁧‫الصين‬⁩ والعراق‬⁩ وسلطنة عمان‬⁩ فى هذا الإطار مشكورة وتستحق التنويه.

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