وزيرة نمساوية تطالب حكومتها ببذل جهد أكبر فى حماية المناخ

جدة - نرمين السيد - وقالت جويسلر -فى تصريح اليوم السبت- إن خطة التنمية التى أعلنها المستشار كارل نيهمر أمس لم تتضمن التزاما قويا بحماية المناخ؛ بما يتوافق مع مباديء حزب الخضر الذى تنتمى اليه ويشارك فى الائتلاف الحكومى.

وأوضحت أن قول المستشار إن "النمسا هى دولة السيارات بامتياز"؛ يعكس عدم الالتزام الأيديولوجى الكاف بإنهاء الاعتماد على السيارات، التى تعمل بمحرك الاحتراق التقليدى.

وقالت إن اعتماد القليل من التكنولوجيا لن يحافظ على المناخ، و"نحن نوصى بأن تأخذ الحكومة أزمة المناخ على محمل الجد".

وأضافت أنه عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ يمكن الاعتماد فقط على حزب الخضر، مشيرة إلى نجاح الحزب فى منع استخدام الأكياس البلاستيكية، وإجراء فحص المناخ لمشاريع الطرق السريعة واعتماد تذكرة المواصلات العامة الشاملة والمعروفة باسم تذكرة المناخ.