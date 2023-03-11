العالم اليوم - غروب الشمس كما يرى من المريخ.. صورة مذهلة من "ناسا"

انتم الان تتابعون خبر غروب الشمس كما يرى من المريخ.. صورة مذهلة من "ناسا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 08:20 مساءً - تمكنت مروحية تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، من التقاط صورة مذهلة للحظة غروب الشمس كما ترى من فوق سطح المريخ، فيما تسعى البشرية بشكل دؤوب لأن تعرف المزيد عن أسرار الكوكب الأحمر.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن المروحية المسماة بـ"إنجينويتي" التقطت الصورة الجميلة لغروب الشمس في فبراير الماضي.

واعتمدت المروحية التي أقلعت مؤخرا في رحلتها الجوية الخامسة والأربعين، على كاميرا ذات دقة عالية، من أجل التقاط الصورة الملونة.

وتوجد الكاميرا على هيكل الطائرة، وتم وضعها عند مستوى 22 درجة تحت الأفق في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، في إطار مهمة المستكشف "بيرسيفيرانس".

والتقطت الصورة المذهلة على الساعة الخامسة وثماني دقائق و13 ثانية مساء، بالتوقيت الشمسي.

وتواصل الطائرة المروحية القيام برحلات جوية في منطقة من كوكب المريخ تعرف بـ"فوهة جيزيرو".

وبحسب التقديرات العلمية، فإن المروحية عاشت وعملت لمدة أطول مما كان متوقعا، فيما استطاعت إمداد العلماء على الأرض ببيانات مهمة بشأن المريخ.

ووصلت المروحية إلى فوهة "جينيزو" في كوكب المريخ في فبراير 2021، وأكملت أول رحلة جوية لها في أبريل من السنة نفسها.