العراق: عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل

العراق: عملية أمنية مشتركة جنوب الموصلأعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم السبت، عن انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الهيئة في بيان لها، القول: إن "قوة مشتركة من الجيش ومفارز الشرطة النهرية وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش في قريتي الكصر وحاوي أصلان والجزر الواقعة بمحاذاة نهر الزاب جنوب الموصل".

وأضاف البيان: إن "قوات الحشد متمثلة بأقسام العمليات والاستخبارات ومكافحة المتفجرات واللواء 21 شاركت بالعملية التي تهدف لتجفيف منابع الإرهاب والبحث عن فلول المجاميع الإرهابية والحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار في مدينة الموصل".

وأشار إلى أن "القطعات الأمنية تواصل عملياتها الاستباقية البطولية لملاحقة العصابات الإجرامية في عموم محافظة نينوى".