المبعوث الأمريكى للأمن الغذائى يشارك فى اجتماعات خبراء G7 باليابان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن المبعوث الخاص للوزارة المعنى بالأمن الغذائى العالمى، الدكتور كارى فاولر ونائبة مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ميا بيرز، سوف يمثلان الولايات المتحدة فى اجتماعات خبراء مجموعة السبع التى تنظم الأيام المقبلة فى العاصمة اليابانية طوكيو.





وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته على موقعها الرسمى عبر شبكة الإنترنت إن فاولر وبيرز سو يشاركان فى الاجتماع الثالث لمجموعة عمل الأمن الغذائى G7 2023 والاجتماع الثانى لمجموعة عمل الخبراء المعنية بالأسمدة والمزمع عقدهما يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين فى إطار الاستعداد لقمة مجموعة السبع التى تستضيفها هيروشيما اليابان فى مايو المقبل. كما سيشارك المبعوث الخاص فاولر ونائب مساعد المدير بيرز فى اجتماعات ثنائية مع أعضاء مجموعة السبعة وسيناقشان أنشطة الأمن الغذائى، ومبادرة الحكومة الأمريكية لتغذية المستقبل. وأضاف بيان الوزارة أن المبعوث الخاص فاولر سوف يزور أيضًا مركز اليابان الدولى للبحوث للعلوم الزراعية.

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