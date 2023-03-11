العالم اليوم - هيكل "تي ريكس" بهذا السعر.. وصورة توضح حجمه مقارنة بالبشر

انتم الان تتابعون خبر هيكل "تي ريكس" بهذا السعر.. وصورة توضح حجمه مقارنة بالبشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 07:19 مساءً - تشهد سويسرا شهر أبريل المقبل، مزادا لبيع هيكل عظمي لديناصور ينتمي إلى عائلة "تي ريكس" ويعود إلى 67 مليون سنة، في أول عملية بيع لقطعة أثرية مماثلة في أوروبا، حسبما أعلنت السبت دار "كولر" التي ستتولى تنظيم المزاد.

وأفادت دار المزادات أن الهيكل العظمي المسمى "ترينيتي" سيباع في مزاد يقام في زيورخ بتاريخ 18 أبريل.

ويبلغ ارتفاع الهيكل العظمي 9.3 أمتار، فيما سيطرح بسعر تقديري يتراوح بين 6.5 و8.7 ملايين دولار، بحسب دليل المزاد.

إلا أن المسؤول عن القطع الأثرية الخاصة بتاريخ الطبيعة كريستيان لينك، أكد لوكالة "فرانس برس" أن "القيمة التقديرية لترينيتي منخفضة جدا".

وأشارت دار المزادات إلى أن "ترينيتي أحد أجمل الهياكل العظمية لديناصور تي ريكس على الإطلاق"، لافتة إلى أنه "كان محفوظا بصورة جيدة واستعيد ببراعة".

وأكدت أن المزاد على "ترينيتي" يمثل "أول عملية بيع في أوروبا والثالثة في العالم لهيكل عظمي كامل تابع لديناصور تي ريكس ويتمتع بجودة استثنائية".

وتطرقت دار "كولر" إلى دراسة نشرت عام 2021 في مجلة "نيتشر"، أفادت أن 32 هيكلا عظمية لديناصورات "تي ريكس"، وهي إحدى أكبر الحيوانات المفترسة على الإطلاق، جرى العثور عليها في مختلف أنحاء العالم.