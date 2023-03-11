إسبانيا تطلق أول رحلة فضائية بصاروخ من صنع شركة خاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 مارس 2023 06:29 مساءً - قال رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، اليوم السبت، إن صاروخا صغيرا "MIURA1" بنته شركة إسبانية سيُطلق في غضون أسابيع، في سابقة لمدريد مع احتدام السباق إلى الفضاء في أوروبا.

وصرح سانشيز من موقع إل أرينوسيّو للإطلاق في هويلفا في الأندلس "عندما يطلق هذا الصاروخ، سنشاهده نحن الإسبان على التليفزيون، وأنا أعلم أنه عندما يبدأ MIURA1 رحلته في غضون أسابيع، سيكون تفاني كثر وعملهم الجاد... أمرا استحق العناء".

وهدف شركة "بي إل دي سبايس" من هذا الصاروخ الشبه المداري تنفيذ ما يصل إلى أربع رحلات سنويا وربما نقل حمولة "إلى الفضاء وإعادتها بأمان" وفقا لموقع الشركة الناشئة.

وتابع رئيس الوزراء "حلمكم يتشاركه كل المجتمع الإسباني لأن هدفا مشتركا يجمعنا وهو وضع إسبانيا في طليعة صناعة النقل الفضائي".

من جهته، قال رئيس الشركة إزكوييل سانشيز إن إطلاق الصاروخ يعرض قدرات إسبانيا في هذا القطاع.

وأوضح: "إسبانيا تظهر ريادتها التكنولوجية في أوروبا من خلال توفير القدرة التي قد تمكننا من أن نكون على رأس القطاع الاستراتيجي للأقمار الصناعية الصغيرة".