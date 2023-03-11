القاهرة الإخبارية: الشرطة الفرنسية تتمركز بكثافة فى مواقع الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - وأضوح مراسل "القاهرة الإخبارية" من باريس، بأن النقابات العمالية ترى فوات أوان التفاوض على نظام التقاعد، موضحا أن النقابات العمالية بفرنسا تؤكد رفضها إصلاح نظام التقاعد. وأضاف مراسل القناة، بوقوع مظاهرات حاشدة فى باريس ومدن فرنسية ضد إصلاح نظام التقاعد. وتابع أن الرئيس الفرنسى ماكرون أكد ضرورة تمرير إصلاحات قانون التقاعد بفرنسا.

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