العالم اليوم - بالأرقام.. هل يعتبر صلاح مسددا جيدا لركلات الجزاء؟

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. هل يعتبر صلاح مسددا جيدا لركلات الجزاء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 06:22 مساءً - للمرة الأولى هذا الموسم، أضاع محمد صلاح ركلة جزاء، وذلك خلال مباراة فريقه ليفربول أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي خسرها النجم المصري ورفاقه، السبت.

وفي الدقيقة 70، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لليفربول، في وقت كان الفريق متأخرا بنتيجة 0-1، لينفذها صلاح بطريقة غريبة، عالية وبعيدة عن القائم إلى المدرجات.

وأعادت اللقطة سؤالا مهما: هل يعتبر صلاح منفذا متميزا لركلات الجزاء؟

هذه الإحصاءات تساعد في الوصول إلى الإجابة المناسبة:

عدد ركلات الجزاء المسجلة في تاريخ صلاح بجميع البطولات مع الأندية والمنتخب: 30.

عدد ركلات الجزاء المسجلة في موسم 2022-2023: 3.

عدد ركلات الجزاء الضائعة في تاريخ صلاح بجميع البطولات مع الأندية والمنتخب: 6.

قائمة الركلات الضائعة:

أكتوبر 2017: أضاع ركلة جزاء أمام هادرسفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

سبتمبر 2018: أضاع ركلتي جزاء أمام منتخب النيجر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

سبتمبر 2021: أضاع ركلة جزاء أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا.

ديسمبر 2021: أضاع ركلة جزاء أمام ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

مارس 2023: أضاع ركلة جزاء أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

نسبة تسجيل صلاح لركلات الجزاء: 83 بالمئة.

مقارنة مع متخصصي ركلات الجزاء (نسبة تسجيل ركلات الجزاء):