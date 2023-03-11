العالم اليوم - الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 06:22 مساءً - أجرى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، اتصالا هاتفيا مع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية السعودية، أعرب خلاله عن ترحيب دولة الإمارات باتفاق الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أشار الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية هذه الخطوة ودورها في تحقيق الاستقرار بالمنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار.

وأكد الوزير أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل على ترسيخ مبادئ حسن الجوار ودعم الحوار الإيجابي والمثمر بين دول المنطقة الذي يقودها إلى البناء والتنمية ويرسخ التسامح والتعايش السلمي بين شعوبها.

كما ثمن الشيخ عبد الله بن زايد دور الصين في هذه الخطوة التي قادت إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة الإماراتية الصينية، وكذلك العلاقات المتميزة بين الصين والدول الخليجية كافة.

وأكد خلال الاتصال الهاتفي متانة العلاقات الأخوية والتاريخية المتجذرة بين الإمارات والسعودية، معربا عن تمنياته للمملكة قيادة وحكومة وشعبا دوام التقدم والازدهار والاستقرار والرخاء.