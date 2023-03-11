باحث: توجيهات عراقية بملاحقة عناصر خطرة بمدينة ديالى وتسليمهم للقضاء

جدة - نرمين السيد - قال مخلد حازم، الباحث فى الشؤون السياسية والأمنية، من بغداد، إن هناك توجيهات من، محمد شياع السودانى، رئيس الوزراء العراقى، بملاحقة جميع المطلوبين بمدينة "ديالى" العراقية وتسليمهم إلى القضاء، موضحًا أن هناك خططا محكمة وضعت من قبل جهاز المخابرات، وجهاز الأمن الوطنى العراقى، وبعض من قوات النخبة العراقية التى استطاعت التوغل فى أماكن "داعش" الإرهابى، مثل محافظتى صلاح الدين وكركوك.





وأضاف حازم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المطلوبين بمدينة "ديالى" عبارة عن مجموعة أشخاص نشطوا منذ سنوات كبيرة، يعملون فى التهريب، ولهم سطو مسلح منظم فى المدينة، وبدأت القوات الأمنية العراقية بالانتشار فى مختلف المناطق فى المحافظة بحثا عن المطلوبين ممن نفذوا فى الآونة الأخيرة سلسلة عمليات اغتيال ضد مواطنين وكفاءات علمية وطبية. وتابع: "القوات الخاصة التى دخلت ديالى بأمر من رئيس الوزراء، قد شنت عمليات مداهمة وملاحقة لمطلوبين خطرين فى بعقوبة وقضاء المقدادية شمال شرقى بعقوبة، مطاردين منذ سنوات، بينهم قيادات وزعماء مجاميع مرتبطون بجهات متنفذة دون الكشف عن هوياتهم حتى الآن".

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