العالم اليوم - أبطال إفريقيا.. الأهلي يسقط بخماسية ويقترب من الخروج

انتم الان تتابعون خبر أبطال إفريقيا.. الأهلي يسقط بخماسية ويقترب من الخروج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 05:17 مساءً - تعرض الأهلي المصري لهزيمة "ثقيلة" في مباراة القمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على يد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بنتيجة 2-5.

وهيمن بطل جنوب إفريقيا على اللقاء، وسجل 3 أهداف في شوط واحد، وبينما حاول الأهلي العودة بهدفي محمد شريف وبيرسي تاو، تحطمت أحلامه بهدف صن داونز الرابع بالدقيقة 72، ثم الخامس في الدقيقة 88.

ومثلت النتيجة أثقل هزيمة للأهلي في إفريقيا منذ مدة طويلة، وعقدت فرصه بالتأهل لدور ربع النهائي، مع تبقي مباراتين في المجموعة.

وكان الأهلي قد انتصر على نادي القطن الكاميروني، وهزم أمام الهلال السوداني، وتعادل في الذهاب أمام صن داونز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر صن داونز برصيد 10 نقاط، والهلال 9 نقاط، والقطن بلا نقاط.