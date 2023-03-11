العالم اليوم - في مباراة حزينة لصلاح.. بورنموث يسقط ليفربول

انتم الان تتابعون خبر في مباراة حزينة لصلاح.. بورنموث يسقط ليفربول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 05:17 مساءً - مني ليفربول بخسارة مفاجئة 1-0 أمام بورنموث صاحب الأرض، الذي كان يتذيل الترتيب قبل انطلاق المباراة، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

وأهدر محمد صلاح، الذي أصبح الأسبوع الماضي الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الممتاز، ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وتعرض ليفربول لضربة في إنهاء الموسم في المربع الذهبي، حيث تجمد رصيده عند 42 نقطة من 26 مباراة، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام هوتسبير، الذي خاض العدد ذاته.

وسجل فيليب بيلينغ هدف بورنموث الوحيد في الدقيقة 28.

وحافظ بورنموث على الانتصار الثمين هذه المرة بعدما فرط في تقدمه بهدفين وخسر 3-2 أمام أرسنال المتصدر، السبت الماضي.

وخرج بورنموث من منطقة الهبوط بعدما قفز إلى المركز 16 برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ليدز يونايتد صاحب المركز 18.