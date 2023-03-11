وقال مسؤولون محليون إنه جرى إنقاذ مئتى مهاجر قبالة ساحل صقلية، وسيتم نقلهم بحرا إلى كاتانيا فى وقت لاحق اليوم، وصل أكثر من أربعة آلاف شخص إلى إيطاليا منذ يوم الأربعاء، مقارنة بنحو 1300 فى شهر مارس العام الماضى، فى حين تكافح الحكومة الإيطالية المحافظة للسيطرة على تدفق المهاجرين، بالرغم من تعهدات متكررة بوقف تدفقهم. وأرسل خفر السواحل ثمانية قوارب أمس الجمعة، للشروع فى عمليات إنقاذ مختلفة.
بينما تم استدعاء قارب دورية تابع للبحرية؛ لمنع تكرار كارثة حدثت الشهر الماضى، عندما تحطم قارب مهاجرين على بعد مسافة صغيرة من ساحل كالابريا، وتم انتشال جثة فتاة اليوم السبت؛ ليصل عدد القتلى إلى 74 شخصا، ونجا 79 شخصا من تحطم القارب، لكن يعتقد أن 30 شخصا مازالوا فى عداد المفقودين قد لقوا حتفهم، ويحقق مدعون فيما إذا كان يتعين على الحكومة الإيطالية أن تفعل المزيد؛ لتجنب الكارثة.
لكن رفضت جورجا ميلونى، رئيسة الوزراء هذا التلميح وألقت باللوم كاملا على مهربى البشر، وأقرت حكومتها يوم الخميس عقوبات بالسجن أكثر صرامة لمهربى البشر، وتعهدت بفتح قنوات أكثر للهجرة الشرعية، غير أن عدد المهاجرين ارتفع بشكل كبير، رغم تلك الإجراءات ووصل حتى الآن لنحو 17 ألف مهاجر إلى إيطاليا بالقوارب، مقارنة بستة آلاف فى نفس الفترة عام 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «القاهرة الإخبارية»: إنقاذ أكثر من ألف مهاجر قبالة سواحل إيطاليا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.