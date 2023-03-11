رئيس cop28 يبحث أولويات المؤتمر الجديد مع الأمم المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأكد خلال لقائه مع غوتيريس، التزام دولة الإمارات بتعميق سبل التعاون مع الأمم المتحدة بشأن العمل المناخى، فى ظل الاستعدادات لانعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتى تستضيفها دولة الإمارات فى الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر 2023 فى دبى.

من جانبه، أعرب غوتيريش عن تقديره البالغ لتعاون رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف (COP28)، وقبل دعوة الرئيس المعين لحضور أعمال المؤتمر فى دولة الإمارات.

وفى سياق متصل، حدد الجابر الأولويات الرئيسية لمؤتمر الأطراف (COP28) فى دولة الإمارات وهى: التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والخسارة والأضرار الناجمة عن آثار تغير المناخ، وتمويل مشاريع العمل المناخى، وابتكار العمليات؛ وفى هذا الشأن، ناقش الجانبان الحاجة الملحة لسد فجوة التمويل والإبقاء على هدف خفض الاحتباس الحرارى إلى 1.5 درجة مئوية قائما.

من جانبها أكدت السفيرة لانا زكى نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع، على ضرورة اتساق جداول الأعمال، ونتائج عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومؤتمر الأطراف (COP28)، وتعزيز كل منها لعمل الآخر.

والتقى الدكتور سلطان الجابر، مع تشابا كوروشى، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سلط الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28) الضوء خلال اللقاء، على رغبة دولة الإمارات فى العمل عن قرب مع الدول الأعضاء، لتقديم نسخة من مؤتمر الأطراف تشمل جميع الجهات المعنية والمتنوعة، وتعمل على تعزيز المساءلة نحو الالتزامات، وتطبيق الحلول؛ وتأكيدا على هذا الالتزام، اطلع الدكتور الجابر المندوبين الدائمين للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، على التقدم المحرز اتجاه مؤتمر الأطراف (COP28)، ومجالات التعاون المحتملة.

وفى لقاء مع كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، أشار الدكتور الجابر إلى أهمية تلبية احتياجات وأولويات الأطفال والشباب فى مؤتمر الأطراف (COP28).

كما التقى الدكتور الجابر مع أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، لمناقشة كيفية منح مؤتمر الأطراف (COP28) الأولوية للمجتمعات الهشة والضعيفة، وهى الأكثر تضررا من الآثار المترتبة على تغير المناخ.

والتقى مع الدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بحضور نورة الكعبى، وزيرة دولة، ولانا نسيبة؛ وناقش الجانبان كيفية وضع المساواة بين الجنسين فى جوهر العمل المناخى وصميم أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP28).

من جهة أخرى، ألقى بيانا خلال اجتماع رفيع المستوى، لتأكيد مركزية المساواة بين الجنسين فى ضمان انتقال عادل للطاقة، وتعزيز فعالية تمويل العمل المناخى، وذلك على هامش الدورة السابعة والستين للجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة.

وقد تم تنظيم الحدث بالشراكة مع بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن.

ودعا فى تصريحاته جميع الجهات المعنية إلى تحديد مخرجات طموحة، تتعلق بوضع المرأة خلال مؤتمر الأطراف (COP28) فى دولة الإمارات.

وقال الدكتور الجابر: نريد أن يكون مؤتمر الأطراف (COP28)، حدثا عالميا شاملا للجميع وللعمل الجاد وللتأثير الفاعل، وأيضا لتعزيز التقدم التحويلى فى نهج العمل المناخى، مشيرا إلى أنه لا توجد طريقة لتحقيق جزء يسير من تلك الرؤية، دون وضع المساواة بين الجنسين فى صدارة أولوياتنا؛ وأضاف: القيادة النسائية والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، أمر ضرورى لتحقيق نجاحنا الجماعى.