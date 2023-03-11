العالم اليوم - طبيب الزمالك يكشف: هل أصيب شيكابالا بمرض خطير في الدم؟

انتم الان تتابعون خبر طبيب الزمالك يكشف: هل أصيب شيكابالا بمرض خطير في الدم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 04:19 مساءً - مفاجأة كبرى فجرتها قناة نادي الزمالك الفضائية بإعلان إصابة محمود عبد الرازق (شيكابالا) بمرض خطير في الدم، مما سبب حالة من الحزن على نطاق واسع لدعم أحد أمهر لاعبي الكرة المصرية وأسطورة النادي، قبل أن يوضح طبيب الفريق الحقيقة الكاملة.

في وقت مبكر من السبت، بثت قناة الزمالك خبر إصابة شيكابالا بـ"ورم في الدم"، وأكدت أن حالة اللاعب سيئة للغاية، وأشار البرنامج الرئيسي للقناة إلى أن اللاعب سيغيب لفترة حتى يتماثل للشفاء.

إلا أن طبيب فريق الكرة بالزمالك محمد أسامة، فوجئ بانتشار خبر إصابة شيكابالا بمرض خطير، ليقرر التدخل لتوضيح الحقيقة وتفاصيل حالة اللاعب.

وفي تصريحات لقناة النادي الرسمية، قال أسامة: "ما قيل عن إصابة شيكابالا بمرض خطير في الدم أمر غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف طبيب الزمالك: "كل ما في الأمر أن شيكابالا شعر بإجهاد شديد وكان أغلب الظن إصابته بفيروس كورونا، لكن نتيجة التحاليل التي أجريت له جاءت سلبية، ولم تكشف عن أي أمراض خطيرة في الدم كما تردد".

وتابع أسامة: "شيكابالا سيخضع لفحص فيروس كورونا مجددا، وإذا جاءت النتيجة سلبية للمرة الثانية سيحصل اللاعب على فترة راحة قصيرة ثم سيعود مجددا للعمل مع الفريق".

ولفت إلى أن الجهاز الطبي "لا يكشف عن مثل هذه التفاصيل المرضية للاعبين".

وظهر شيكابالا مع الزمالك في مواجهته الأخيرة أمام الترجي التونسي التي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا، لكن لم يتحدد بعد موعد عودته إلى الفريق.

يذكر أن شيكابالا شارك مع الزمالك في 16 مباراة خلال الموسم الحالي بين أساسيا وبديلا، ليسجل 3 أهداف ويصنع اثنين.