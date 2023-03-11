أوكرانيا تصد أكثر من 100 هجوم روسى فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم السبت، أنها تصدت لأكثر من 100 هجوم روسى، على ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية شنت 29 غارة جوية وأربع ضربات صاروخية، على منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضى، إضافة إلى إطلاق أكثر من 100 هجوم صاروخى. وأضافت القناة أن الهجمات أسفرت عن وقوع إصابات فى صفوف المدنيين، إلى جانب الأضرار التى لحقت بالبنية التحتية والمنازل السكنية، كما أن سلاح الجو الأوكرانى شن 11 غارة على أهداف روسية خلال اليوم الماضى، وأسقط طائرة روسية من طراز Orlan-10 بدون طيار.

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