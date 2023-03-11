جدة - نرمين السيد - قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن المعارضة الإسرائيلية بقيادة يائير لابيد قررت الاحتجاج على قانون الإصلاحات القضائية، موضحة أن هذه الاحتجاجات تعد الأكبر التى تشهدها دولة الاحتلال.





وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن هدف الاحتجاج بناء مجتمع إسرائيلى ودستور جديدين، بالإضافة إلى التركيز على حقوق المواطن خصوصا أن المحتجين وصفوا إسرائيل بالدولة غير الديمقراطية بسبب تفرقتها فى التعامل بين المواطنين، لذلك ركز "لابيد" أن تكون أولى المطالبات هى ضرورة تغيير "وثيقة الاستقلال" داخل القانون التى تضمن حقوق المواطن. كما يطالب "لابيد" بضرورة أن يكون "قانون التشريع" موزعا بين السلطات كافة، وليس حكرا على السلطة القضائية كما تحاول حكومة نتنياهو تمريرها، وفقا لـ"أبو شمسية". وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن رئيس المعارضة طالب بوضع مقترحات فى كيفية اختيار القضاة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف أسباب احتجاج الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.