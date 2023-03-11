«القاهرة الإخبارية»: مهمة شاقة أمام رئيس الوزراء الصينى الجديد

جدة - نرمين السيد - عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا، اليوم السبت، تحت عنوان: "مهمة شاقة أمام رئيس الوزراء الصينى الجديد"، إذ تولى لى تشيانج، الرئيس السابق للحزب الشيوعى فى شنجهاى، منصب رئيس الوزراء الصينى اليوم السبت، وهو ثانى أعلى منصب فى البلاد؛ ما يجعل الحليف المقرب للرئيس، شى جين بينج، مسؤولا عن إنعاش الاقتصاد الذى عانى من القيود التى فرضت على مدى ثلاث سنوات لمكافحة جائحة كورونا.





حصل "تشيانج"، على تأييد 2936 صوتا مقابل ثلاثة أصوات وامتناع ثمانية عن التصويت، ليحل محل، لى كه تشيانج، الذى تقاعد بعد أن أمضى فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، ويواجه لى "63 عاما" مهمة شاقة تتمثل فى دعم التعافى الاقتصادى، غير المتكافئ للصين فى مواجهة الرياح العالمية المعاكسة وضعف الثقة بين المستهلكين والقطاع الخاص. ويتولى "تشيانج" منصبه فى وقت تتصاعد فيه حدة التوتر مع الغرب بشأن مجموعة من القضايا، منها تحركات الولايات المتحدة لمنع الصين من الحصول على التقنيات الرئيسية، وكان الرئيس الصينى قد رشح "تشيانج" للمنصب فى وقت سابق اليوم، وشغل "تشيانج" منصب مدير مكتب "شى" بين عامى 2004 و2007 عندما كان "شى" سكرتيرا للحزب فى مقاطعة تشجيانج بشرق الصين.

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