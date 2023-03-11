رئيس وزراء العراق يؤكد ثقته فى مساعى الحكومة اللبنانية لرعاية طلبة بلاده

جدة - نرمين السيد - وذكر المكتب الإعلامى للسودانى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - أن السودانى تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى، حيث أعرب ميقاتى عن أسفه لما حدث من إساءة معاملة لعدد من الطلبة العراقيين الدارسين فى لبنان، مقدما اعتذار حكومته وسعيها إلى تذليل العقبات أمامهم وتسهيل معاملاتهم ومتطلباتهم.
وأعرب السودانى عن شكره لميقاتى للاهتمام والمتابعة الحثيثة التى أبدتها السلطات اللبنانية.
من جهة أخرى، أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، أن الاتفاق التاريخى بين السعودية وإيران إنجاز يصب فى مصلحة استقرار المنطقة.
وقال الأعرجى: "باركنا، خلال اتصال هاتفى، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومى الإيرانى، على شمخانى، الاتفاق التاريخى المهم بين السعودية وإيران وعودة العلاقات بين البلدين"، مشيرا إلى أن الاتفاق يؤسس لهدوء سياسى يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة والعالم.
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