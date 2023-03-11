روسيا تقصف 19 مستوطنة فى منطقة دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الخدمة الصحيفة: "الروس شنوا 49 هجومًا على 19 مستوطنة، وأطلقت معظم القذائف على الأحياء السكنية، وسجلت إصابات فى صفوف المدنيين وتدمير وتضرر 70 هدفا مدنيا، و43 مبنى سكنيا، ومصنع، ونصب تذكارى، ومصدر للكهرباء، ومرآب سيارات".

كما ورد أيضا، قصف الجيش الروسى بلدات أفدييفكا، وباخموت، وكوستيانتينيفكا، وتشاسيف يار، وكوراخوف، وسلوفيانسك، وأوريتينى، وقرى بوهويافلينكا، وفريميفكا، وكارليفكا، وليستوشكين، وكالينيفكا، وماكسيميليانيفكا، وكراسنوهاريفكا، ومولكيشيفكا، وكراسنوهاريفكا، ومولكوريفكا.

وأطلق الروس الرصاص من طراز جراد ميلرز على كوراخوف، مما أصاب سبعة مجمعات سكنية وسيارات وبحسب المعلومات الأولية، لم يصب أحد بأذى.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.