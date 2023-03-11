صحيفة أمريكية: كييف تحذر من تصاعد التهديد الروسى بعد الهجمات الصاروخية

جدة - نرمين السيد - ذكر تقرير صحفى نشرته صحيفة "واشنطن بوست"الأمريكية أن الهجمات الصاروخية الأخيرة التى شنتها القوات الروسية أول أمس الخميس على مواقع داخل أوكرانيا مستخدمة صواريخ فرط صوتية دفعت كييف إلى التحذير من تصاعد التهديد الروسى على خلفية امتلاك موسكو لتلك النوعية من الصواريخ المتطورة.





وأشارالتقرير، الذى شارك فى كتابته كل من أندرو جيونج وألين فرانسيس وإيرين كننجهام، إلى تصريحات قادة عسكريين أوكرانيين أكدوا فيها تصاعد التهديد العسكرى الروسى بعد قيام موسكو بإطلاق وابل من الصواريخ من طراز كينجال على عدة مناطق فى أوكرانيا وهو طراز متطور من الصواريخ لا يمكن للدفاعات الجوية الأوكرانية التصدى له أو اعتراضه.

ويتطرق التقرير فى هذ السياق إلى تصريحات ميخايلو بودولياك أحد مستشارى الرئيس الأوكرانى فولديمير زيلينسكى التى يقول فيها أن القوات الروسية استخدمت فى هجمات أول أمس الخميس صواريخ كينجال التى تفوق فى سرعتها سرعة الصوت والتى لم تتمكن الدفاعات الجوية الأوكرانية من اعتراضها.

ويضيف التقرير أن وزارة الدفاع الروسية أكدت استخدام قواتها لذلك الطراز من الصواريخ، مشيرا فى نفس الوقت إلى تقديرات المخابرات الحربية الليتوانية التى تؤكد أن روسيا بإمكانها الاستمرار فى حرب أوكرانيا لمدة عامين قادمين، إلا أن قدرتها على الاستمرار فى تلك الحرب تتوقف على مدى الدعم الذى تقدمه لها بعض الدول مثل كوريا الشمالية والصين.

ويتناول التقرير فى هذا السياق علاقات روسيا مع الصين حيث يشير إلى برقية التهنئة التى أرسلها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى نظيره الصينى شى جين بينج بمناسبة فوزه بفترة رئاسة ثالثة أمس الجمعة حيث أكد الرئيس الروسى متانة العلاقات بين البلدين معربا عن ثقته فى استمرار التعاون المشترك بين موسكو وبكين. وأشار التقرير إلى الدعم الدبلوماسى والمعنوى الذى تقدمه الصين لموسكو فى ظل الحرب الروسية الحالية فى أوكرانيا على الرغم من إعلان بكين أنها تنتهج سياسة محايدة تجاه الصراع الدائر حاليا فى أوكرانيا.

ويشير التقرير فى الوقت نفسه إلى مساعى الولايات المتحدة وحلفائها من أجل فرض عقوبات على روسيا فى محاولة لتقليص مواردها والحد من قدرتها على تمويل العملية العسكرية الخاصة والتى شنتها موسكو فى أوكرانيا أواخر فبراير من العام الماضى حيث يقول أن كندا أعلنت أمس فرض حظر على واردات روسيا من الألومنيوم والفولاذ طبقا لما ذكرته وزارة المالية الكندية فى بيان لها.

ويقول البيان الصادر عن وزارة المالية الكندية، كما يشير التقرير، أن كندا تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى حرمان الرئيس الروسى من الموارد التى تمكنه من تمويل الحرب فى أوكرانيا، مشيرا إلى تصريحات وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند التى أكدت أن ذلك الحظر تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.