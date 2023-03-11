العالم اليوم - بهدف قاتل.. العراق يهزم إيران ويصل لمونديال الشباب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 02:16 مساءً - بلغ منتخب العراق نصف نهائي كأس آسيا للشباب على حساب نظيره الإيراني، ليصبح ثاني منتخب عربي يصل نهائيات كأس العالم للشباب التي ستقام مايو المقبل في إندونيسيا.

ونجح "أسود الرافدين" في هزيمة إيران في ربع نهائي كأس آسيا للشباب المقامة في أوزبكستان، بهدف نظيف "قاتل" في الوقت بدل الضائع عن طريق علي جاسم.

ووصل بذلك المنتخب العراقي للمربع الذهبي في بطولة آسيا، وبالتالي التأهل تلقائيا إلى مونديال الشباب.

وكان المنتخب التونسي قد تأهل لمونديال 2023، بعد حلوله رابعا في بطولة أمم إفريقيا للشباب المقامة في مصر.

ويملك الأردن فرصة حجز المقعد العربي الثالث في المونديال عندما يواجه اليابان، الأحد، في مباراة ربع نهائي بطولة آسيا للشباب، حيث سيتأهل الفائز في اللقاء لنصف نهائي البطولة وللمونديال أيضا.

وستستضيف إندونيسيا مونديال الشباب، في الفترة بين 20 مايو و11 يونيو المقبل.

وسيشارك المنتخب العراقي في مونديال الشباب للمرة الخامسة بتاريخه، وكان أبرز إنجاز احتلال المركز الرابع في نسخة 2013 التي أقيمت في تركيا.