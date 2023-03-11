العالم اليوم - ألمانيا.. مخاوف من تعطل رحلات السفر في برلين بعد دعوات إضراب

انتم الان تتابعون خبر ألمانيا.. مخاوف من تعطل رحلات السفر في برلين بعد دعوات إضراب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 02:16 مساءً - دعت نقابة عمال "فيردي" بألمانيا إلى إضراب أفراد الأمن في مطار برلين يوم 13 مارس، على أن يبدأ في الساعات الأولى من الصباح، مشيرة إلى أن من المرجح أن يتسبب الإضراب في طوابير طويلة من الركاب أو إلغاء رحلات.

وقالت نقابة العاملين بقطاع الخدمات إنها تدعو لإضراب بسبب خلافات بخصوص التعويضات المالية التي تدفع للعاملين في نوبات العمل الليلية وعطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك التي كانت تدفع لسنوات.

وذكرت النقابة في بيان أنها تطالب بأجر ملائم لأفراد الأمن في المطارات الذين يعملون في أوقات غير مناسبة لم تتحسن الأجور الإضافية منذ 2006.

وأكدت الشركة أنها تخوض "مفاوضات متقطعة بخصوص زيادتها منذ 2013".

ويشهد أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفاعًا كبيرا في التضخم، إذ بلغت نسبة التضخم في ألمانيا 8.7 بالمئة في شهر فبراير.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في ألمانيا قد بلغ 9.3 بالمئة في فبراير.

ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك "HICP" لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.