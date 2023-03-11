غدا..الكويت تستضيف اجتماعات الدورة الـ16 لمجلس وزراء الإعلام العرب

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدا الأحد بالكويت، بمشاركة رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر رئيس الدورة الحالية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، اجتماعات الدورة العادية الـ 16 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة العراق، وبحضور ممثلين عن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية تحت مظلة الجامعة العربية.





وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الإعلام الكويتية أنوار مراد إن الاجتماعات، التى تستمر حتى 16 مارس الحالى، تأتى فى نطاق متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس خلال الدورة العادية الـ 52 التى انعقدت فى سبتمبر 2022 بالقاهرة بما يضفى على العمل الإعلامى العربى مزيدا من الحيوية والتفاعل الداعم للقضايا العربية على مختلف الصعد.

وأضافت أن الاجتماعات، ستتطرق إلى العديد من الموضوعات التى تهم الشأن الإعلامى العربى خصوصا فى ظل الأحداث والتطورات العالمية وما يوازيها من تيار وسائل التواصل الاجتماعى الجارف بما يحمله من تحديات اجتماعية وأخلاقية تتطلب التوصل لاستراتيجية إعلامية هادفة تتناسب وحجم المخاطر الماثلة أمام دولنا العربية وبما يساعد على توحيد الرؤى للوصول إلى قدر أعلى من المصداقية للسياسات الإعلامية العربية والثقة بإمكانياتها.

وذكرت أنه خلال الاجتماعات ستنعقد اللجنة الدائمة للإعلام العربى بدورتها الـ 98 والاجتماع الـ 24 لفريق الخبراء الدائم المعنى بمتابعة دور الإعلام فى التصدى لظاهرة الإرهاب.

وأشارت إلى أن اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربى والمكتب التنفيذى ستبحث جملة من المسائل التنظيمية، من بينها جائزة التميز الإعلامى لعام 2023 المخصصة لموضوع الإعلام البيئى تحت شعار (التغير المناخى والمستقبل) برعاية دولة الكويت.

وقالت إنه فى ختام اجتماعات المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب والذى سيتزامن مع فعاليات مهرجان القرين الثقافى فى دورته الثامنة والعشرين سيتم تقديم عرض مسرحى ضخم بعنوان (سدرة اللؤلؤ) يوثق الأحداث التاريخية المهمة التى مرت بها الكويت عبر العصور المتعاقبة ودونها عدد من الباحثين والرحالة والمؤرخين العرب والعالميين برؤية درامية غنائية تاريخية وذلك بحضور وزراء الإعلام العرب المشاركين بالاجتماع وحشد من الإعلاميين والمثقفين والفنانين من العالم العربى.

وتضم الاجتماعات 21 دولة عربية و17 منظمة دولية لها صفة المراقب بجامعة الدول العربية، ويضم المكتب التنفيذى الكويت، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، جزر القمر، لبنان، واليمن.