العالم اليوم - بالفيديو.. جرارات تجتاح مدينة هولندية ومركبات عسكرية تواجهها

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. جرارات تجتاح مدينة هولندية ومركبات عسكرية تواجهها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 01:19 مساءً - قاد مزارعون جرارات باتجاه مدينة لاهاي في وقت مبكر من السبت، في تحد للحظر المفروض على المركبات الثقيلة، قبل احتجاج على خطة الحكومة لخفض انبعاثات النترات.

وفرضت البلدية أمرا طارئا في المدينة في يوم كان من المقرر أن يتجمع فيه آلاف المزارعين في حديقة، وكان نشطاء بيئيون من جماعة "تمرد ضد الانقراض" يخططون أيضا لعمل احتجاجي على طريق رئيسي.

ووضعت السلطات شاحنات عسكرية قرب بعض مفترقات الطرق، جاهزة لإغلاق الشوارع إذا حاولت الجرارات الدخول إلى وسط المدينة.

وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من توجه الناخبين الهولنديين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات الإقليمية، الأربعاء، التي تنتخب أيضا بشكل غير مباشر مجلس الشيوخ في البرلمان الوطني ويمكن أن يكون لها تأثير على مقترحات الحد من تلوث النترات.

وعرضت قناة "راينموند" في روتردام تسجيلا مصورا لقافلة من الجرارات تعبر جسر إيراسموس في المدينة في ساعة مبكرة من صباح السبت، فيما يبدو أنها في طريقها إلى لاهاي.

وامتد الغضب إزاء التحركات لخفض انبعاثات النترات من هولندا إلى دول أوروبية أخرى.

ماذا يحدث؟

• قبل أكثر من أسبوع، قاد مزارعون مئات الجرارات إلى قلب العاصمة البلجيكية بروكسل، مما تسبب في تكدس مروري.

• حظرت المدينة الجرارات متعللة بمخاوف تتعلق بالسلامة. في احتجاجات السنوات الأخيرة، دفع المزارعون مئات الجرارات إلى وسط لاهاي.

• قالت الحكومة إن انبعاثات النترات، التي تنتجها الثروة الحيوانية والنقل والصناعة، يجب أن تنخفض بشكل كبير بالقرب من المناطق الطبيعية التي تعد جزءا من شبكة المحميات التي تضم النباتات المهددة بالانقراض والحياة البرية الممتدة عبر 27 دولة في الاتحاد الأوروبي.

• يريد التحالف خفض انبعاثات الملوثات التي يغلب عليها النترات، بنسبة 50 بالمئة على الصعيد الوطني بحلول عام 2030.

• يصف الوزراء الاقتراح بأنه "تحول لا مفر منه" يهدف إلى تحسين جودة الهواء والأرض والمياه، وحذروا من أن ذلك سيعني "أنه ليس بإمكان بعض المزارعين مواصلة أعمالهم".