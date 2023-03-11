العالم اليوم - بسبب اللاجئين.. إيقاف مذيع أشهر برنامج رياضي في بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 01:19 مساءً - أوقفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مذيع أشهر برنامج رياضي بريطاني عن العمل، بسبب دفاعه عن اللاجئين، الأمر الذي وضع الهيئة في مأزق أمام الرأي العام.

وعلّقت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الجمعة عمل أسطورة كرة القدم غاري لينيكر كمقدم لبرنامجه الكروي "ماتش أوف ذا داي"، بعد أن أثار الهداف الدولي الإنجليزي السابق جدلا بمقارنته خطة الحكومة البريطانية الجديدة بشأن الهجرة غير الشرعية، بخطاب ألمانيا النازية.

قرار "بي بي سي"

وقالت بي بي سي إنها تعتبر "نشاط لينيكر الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي انتهاكا لإرشاداتنا"، مضيفة أنه يجب عليه تجنب الانحياز في القضايا السياسية.

وتابعت في بيان: "قررت هيئة الإذاعة البريطانية أنه سيتراجع عن تقديم "ماتش أوف ذي داي" حتى نتوصل إلى موقف متفق عليه وواضح بشأن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي".

سبب الخلاف

واندلع الخلاف بسبب رد لينيكر على مقطع فيديو كشفت فيه وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان عن الخطط لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية لقناة المانش، وهو ما نددت به بشدة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وقال لاعب برشلونة الإسباني السابق على تويتر: "لا يوجد تدفق هائل. نستقبل لاجئين أقل بكثير من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى".

وتابع هداف مونديال المكسيك 1986 "هذه مجرد سياسة قاسية بدرجة لا يمكن قياسها وموجهة ضد الأشخاص المستضعفين بلغة لا تختلف عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات، و(يقولون) أنا من تجاوز حده؟".

تصريحات الحكومة

وصرح رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك لمجلس العموم في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن إيقاف قوارب اللاجئين هو "أولوية الشعب"، وتعهد أيضا بـ "كسر العصابات الإجرامية" التي تستفيد من الرحلات.

وينص مشروع القانون على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في بريطانيا أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية. كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة اخرى تعتبر آمنة.

وأضافت بي بي سي الجمعة: "لم نقل أبدا أن غاري لا يحق له التحلي برأي، أو أنه لا يمكنه أن يكون لديه وجهة نظر في القضايا التي تهمه، لكننا قلنا إنه يجب أن يبقى بعيدا عن الانحياز في القضايا السياسية أو القضايا المثيرة للجدل".

دعم كبير

ووقف عدد كبير من الصحفيين إلى صف لينيكر، وقال لاحقا إيان رايت، مهاجم أرسنال وإنجلترا السابق، إنه لن يظهر في البرنامج في نهاية هذا الأسبوع دعما للينيكر.

وكتب على تويتر: "الجميع يعرف ما يعنيه لي ماتش أوف ذي داي، لكني أخبرت بي بي سي أنني لن أظهر غدا. تضامن".

كما قال زميله المحلل والمهاجم السابق آلان شيرر إنه لن يظهر في البرنامج كما أظهر العديد من المقدمين والصحافيين دعمهم للينيكر.

ويُعتبر لينيكر، مهاجم توتنهام وليستر سيتي السابق، المقدم الأعلى أجرا في هيئة الإذاعة البريطانية الممولة من القطاع العام براتب سنوي قدره 1.35 مليون جنيه إسترليني (1.60 مليون دولار)، وفقا للأرقام المنشورة العام الماضي.

ويعتبر برنامج "ماتش أوف ذا داي" علامة مميزة في الثقافة البريطانية، حيث يحلل ويستعرض مباريات جولة الدوري الإنجليزي الممتاز أسبوعيا، منذ عام 1964.