«القاهرة الإخبارية»: ترحيب أممى وعربى بعودة العلاقات السعودية الإيرانية

جدة - نرمين السيد - أشاد عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتى، بعودة العلاقات بين السعودية وإيران، مؤكدًا أنها خطوة مهمة نحو الاستقرار والازدهار فى المنطقة، جسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأعلنت إيران والسعودية، أمس الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التى كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، فى خطوة قد تنطوى عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

ورحب الاتحاد الأوروبى فى بيان، اليوم السبت، باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، مُعربًا عن تطلعه إلى تنفيذه، موضحًا أن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، يُمكن أن يُسهم فى استقرار المنطقة ككل.

فيما عبر المستشار الدبلوماسى لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، اليوم السبت، عن ترحيبه باتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، إذ قال "نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصينى فى هذا الشأن، الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابى والحوار بين دول المنطقة، نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مُشتركة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا للجميع".