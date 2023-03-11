العالم اليوم - وفاة "خطاط الشهادتين والسيف" في علم السعودية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 12:22 مساءً - أعلنت وسائل إعلام سعودية وفاة صالح المنصوف خطاط الشهادتين في علم المملكة، قبيل الاحتفال بيوم العلَم.

وقالت صحيفة "عكاظ" إن المنصوف رحل عن عمر 86 عاما، مشيرا إلى أنه "خطّ الشهادتين في راية التوحيد ورحل قبل الاحتفال بيوم العلَم".

وبرز اسم المنصوف في المناسبات الوطنية طوال عقود، وهو أول خطاط سعودي يخط بيده كلمة التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله" ويرسم السيف على علم المملكة، وكان ذلك وهو في العقد الثالث من عمره.

وحسب "عكاظ"، استخدم المنصوف الصبغ الأبيض في الكتابة في وقت غابت به التقنية وأجهزة الطباعة.

ويعد المنصوف من أوائل الخطاطين الذين لا تزال بصماتهم في المواقع التي عملوا بها، إذ زينت شهادات عدد من الخريجين في جامعة الإمام محمد بن سعود بخط يده.

ولم يتوقف الخطاط والرسام البارع عن هواياته، فاستعانت به أمانة منطقة الرياض ليتولى مهمة الخط على اللوحات الخاصة بالاحتفالات والمناسبات الرسمية على امتداد الشوارع في العاصمة، ولا تزال مبادراته وأعماله شاهدة على إبداعه حتى الآن.