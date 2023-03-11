جدة - نرمين السيد - واصل الأسرى الفلسطينيون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، لليوم الـ26 على التوالى، خطوات "العصيان"، ضد إجراءات وزير الأمن الداخلى فى حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن جفير.





وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير - فى بيان اليوم السبت - أن خطوات "العصيان" مستمرة حتى الإعلان عن الإضراب عن الطعام فى الأول من رمضان المقبل، استنادا إلى البرنامج النضالى الذى أقرته لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة المنبثقة عن الفصائل كافة. يشار إلى أن الأسرى شرعوا بخطواتهم منذ الرابع عشر من فبراير الماضى، بعد أن أعلنت إدارة السجون عن البدء بتطبيق إجراءات "بن جفير"، والمصادقة على مشاريع قوانين عنصرية، أبرزها مشروع قانون إعدام أسرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسرى الفلسطينيون يواصلون «العصيان» ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.