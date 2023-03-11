العالم اليوم - شرقي باخموت بقبضة "فاغنر".. ونهر باخموتكا "خط مواجهة"

انتم الان تتابعون خبر شرقي باخموت بقبضة "فاغنر".. ونهر باخموتكا "خط مواجهة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 11:20 صباحاً - قالت الاستخبارات البريطانية إنه على مدى الأيام الأربعة الماضية، سيطرت قوات مجموعة "فاغنر" على معظم الجزء الشرقي من مدينة باخموت، مضيفة أنه في وسط المدينة يمثل نهر باخموتكا الآن خط المواجهة.

وأضافت: تسيطر القوات الأوكرانية على غرب البلدة وقد هدمت الجسور الرئيسية فوق النهر، الذي يمر من الشمال إلى الجنوب عبر شريط من الأرض المفتوحة بعرض 200 متر إلى 800 متر بين المناطق المبنية.

ولفتت إلى أنه مع قدرة الوحدات الأوكرانية على إطلاق النار من المباني المحصنة إلى الغرب، أصبحت هذه المنطقة منطقة قتل، مما يجعلها على الأرجح تحديا كبيرا لقوات "فاغنر" التي تحاول مواصلة هجومها الأمامي غربا.

وختمت الاستخبارات البريطانية بالقول: مع ذلك، لا تزال القوة الأوكرانية وخطوط إمدادها إلى الغرب عرضة للمحاولات الروسية المستمرة لتطويق المدافعين من الشمال والجنوب.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 29 غارة جوية و4 ضربات صاروخية على منطقة دونيتسك ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة في البنية التحتية وإصابات في صفوف المدنيين.

وأضافت: قوات الجيش الأوكراني تصدت لأكثر من 100 هجوم للقوات الروسية في محاولة للتقدم في منطقتي دونيستك ولوغانسك في اتجاه ليمان وباخموت وأفديفكا ومارين وشختار .

وتابعت الوزارة: القوات الروسية تشن هجمات متواصلة على مدينة باخموت دون توقف مشيرة إلى أن سلاح الجو الأوكراني نفذ 11 غارة جوية على مناطق تمركز القوات الروسية ونجح في استهداف مستودعات للأسلحة وأماكن تخزين الصواريخ.