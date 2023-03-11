العالم اليوم - مخاوف قطاع البنوك الأميركي تقود أسعار الذهب لارتفاع أسبوعي

انتم الان تتابعون خبر مخاوف قطاع البنوك الأميركي تقود أسعار الذهب لارتفاع أسبوعي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 11:20 صباحاً - أنهت أسعار الذهب الأسبوع الماضي على صعود، وذلك بعد أن ارتفع المعدن الأصفر خلال آخر تداولات الجمعة بأكثر من اثنين بالمئة، بدعم من تراجع عائدات السندات الأميركية والأسواق المالية بوجه عام وسط مخاوف بشأن القطاع المصرفي طغت على تأثير بيانات قوية للوظائف الأميركية مما أثار موجة لشراء المعدن الأصفر بحثا عن ملاذ آمن.

وهزت مشاكل بنك سيليكون فالي الأميركي الأسواق العالمية وأثرت على أسهم البنوك مما زاد الاهتمام بالذهب الذي ينظر إليه عادة باعتباره مخزنا للقيمة في أوقات عدم التيقن.

تحركات الأسعار

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا أسبوعيا بنسبة 0.63 بالمئة.

وكان امعدن الأصفر قد ارتفع في آخر جلسات الأسبوع بنسبة 2 بالمئة، لينهي الأسبوع عند 1868.26 دولار للأونصة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 14 فبراير.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 2.08 بالمئة، لتصل إلى 1872.70 دولار للأونصة.

وأغلقت الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في كاليفورنيا، الجمعة، مجموعة "إس.في.بي" المالية، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية، وتحركت سريعا لحماية المودعين في البنك الذي يركز أنشطته على الشركات الناشئة.

وأفاد بيان بأن الجهة التنظيمية أسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الفيدرالي لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.

وعن المعادن الأخرى، سجلت الفضة تراجعًا أسبوعيا بنسبة 3.39 بالمئة، على الرغم من ارتفاعها في تداولات الجمعة بنسبة 2.32 بالمئة، لتصل إلى مستوى 20.53 دولار للأونصة.