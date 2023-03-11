أوكرانيا: القوات الروسية تشن هجمات عنيفة على مدينة باخموت

جدة - نرمين السيد - وقال ميخايلو بودولاك، أحد مساعدى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، إن أوكرانيا قررت القتال فى مدينة باخموت المدمرة لأن المعركة تضغط على أفضل الوحدات الروسية وتضعفها قبل هجوم الربيع الأوكرانى المضاد المخطط له.

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