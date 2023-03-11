أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ 158 ألف جندى منذ بدء العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و458 دبابة و6 آلاف و762 من المركبات المدرعة و2483 من النظم المدفعية و493 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و257 من أنظمة الدفاع الجوى و304 من الطائرات المقاتلة و289 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و344 من المركبات وخزانات وقود و2108 طائرات بدون طيار".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير من العام الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.