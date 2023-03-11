الشرطة الأفغانية تعلن وقوع انفجار بإقليم بلخ شمال البلاد

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى سقوط عددٍ من القتلى والجرحى جراء الانفجار الجديد في إقليم بلخ، دون تحديد أعداد الإصابات أو الضحايا.

ويأتى الانفجار بعد يومين فقط من وقوع انفجار هائل، استهدف مكتب حاكم إقليم بلخ، محمد داود مزمل، ما أدى إلى مقتلة أول أمس الخميس.