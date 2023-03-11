العالم اليوم - غارات أوكرانية على مستودعات أسلحة.. ورد روسي "انتقامي"

انتم الان تتابعون خبر غارات أوكرانية على مستودعات أسلحة.. ورد روسي "انتقامي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 10:23 صباحاً - قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القوات الروسية شنت خلال الـ24 ساعة الماضية 29 غارة جوية و4 ضربات صاروخية على منطقة دونيتسك ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة في البنية التحتية وإصابات في صفوف المدنيين.

وأضافت: قوات الجيش الأوكراني تصدت لأكثر من 100 هجوم للقوات الروسية في محاولة للتقدم في منطقتي دونيستك ولوغانسك في اتجاه ليمان وباخموت وأفديفكا ومارين وشختار .

وتابعت الوزارة: القوات الروسية تشن هجمات متواصلة على مدينة باخموت دون توقف مشيرة إلى أن سلاح الجو الأوكراني نفذ 11 غارة جوية على مناطق تمركز القوات الروسية ونجح في استهداف مستودعات للأسلحة وأماكن تخزين الصواريخ.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القصف "الانتقامي" المستمر منذ فجر الخميس، هو للرد على اختراق مجموعة "إرهابيين" من الجانب الأوكراني للحدود الروسية في 2 مارس، واستهداف مواطنين في بريانسك الحدودية.

ميدانيا، تتمسّك القوات الأوكرانية بمواقعها في جبهة الجنوب (خيرسون وزابوريجيا)، بينما تتراجع القدرات في جبهة الشرق (باخموت ودونباس)، مع استمرار القصف المتبادل حول نهر دنيبرو.

من جانبها، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على "فيسبوك": "العدو واصل هجماته ولم يظهر أي مؤشر على وقف اقتحام باخموت، وصد مدافعونا الهجمات على باخموت والمناطق المجاورة".