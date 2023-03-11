كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 10009 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 30 مليونا و625 ألفا و389 حالة.



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 10009 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 30 مليونا و625 ألفا و389 حالة. كما أبلغت البلاد عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 34 ألفا و96 وفاة.

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