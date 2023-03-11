النرويج تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتين للدفاع الجوى

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، قالت وزارة الدفاع النرويجية فى بيان لها أمس الجمعة، إنه "بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستقدم النرويج لأوكرانيا منظومتين من نوع NASAMS".

وأشارت الدفاع النرويجية، إلى أن المنظومتين ستضافان إلى المنظومتين اللتين قدمتهما الولايات المتحدة لأوكرانيا فى الخريف الماضى، مؤكدة أنها ستقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام وصيانة الأنظمة الجديدة.

جاء البيان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع النرويجى بيورن أريلد جرام، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.