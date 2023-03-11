جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، قالت وزارة الدفاع النرويجية فى بيان لها أمس الجمعة، إنه "بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستقدم النرويج لأوكرانيا منظومتين من نوع NASAMS".
وأشارت الدفاع النرويجية، إلى أن المنظومتين ستضافان إلى المنظومتين اللتين قدمتهما الولايات المتحدة لأوكرانيا فى الخريف الماضى، مؤكدة أنها ستقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين على استخدام وصيانة الأنظمة الجديدة.
جاء البيان بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع النرويجى بيورن أريلد جرام، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النرويج تعلن تزويد أوكرانيا بمنظومتين للدفاع الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.