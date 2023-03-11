تعيين لى تشيانج رئيسا جديدا للحكومة الصينية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أنه تم ترشيح لى من قبل الرئيس الصينى شى جين بينج، وعُين اليوم فى المنصب خلال جلسة صباحية لمجلس الشعب الصينى.

يأتى هذا بعد يوم من فوز شى "69 عاما" بولاية رئاسية ثالثة لمدة 5 أعوام.