العالم اليوم - تفاصيل مروعة لـ"مذبحة الإسكندرية".. قتل 8 بـ 28 طلقة

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل مروعة لـ"مذبحة الإسكندرية".. قتل 8 بـ 28 طلقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 09:22 صباحاً - كشفت وسائل إعلام مصرية عن تفاصيل مروعة لأحداث "مذبحة الإسكندرية"، التي راح ضحيتها 8 أشخاص من أسرتين رميا بالرصاص.

والخميس الماضي، ارتفع عدد ضحايا الحادث في مصر إلى 8 أشخاص، بعد وفاة الطفل المصاب (7 أعوام).

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في الواقعة التي عرفت أيضا بـ"مذبحة الترعة المردومة"، إذ تبين أن المتهم حاول الانتحار مرتين عقب ارتكاب جريمته ومغادرة الشقة محل الحادث.

وتبين من التحقيقات واعترافات المتهم أنه توجه عقب الهروب من مسرح الجريمة إلى صيدلية واشترى "مشرط" وحاول قطع شرايين يده للتخلص من حياته، إلا أنه فشل وأصيب بجرح في معصم يده.

وبحسب التحقيقات، حاول المتهم (40 عامًا)، الانتحار للمرة الثانية وتوجه إلى شريط السكة الحديد لإلقاء نفسه أمام القطار إلا أنه فشل، قائلا: "القطر مجاش".

ماذا حدث؟