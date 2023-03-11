العالم اليوم - الحلم تحقق.. أول دوري كرة قدم لأصحاب الساق الواحدة بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 08:20 صباحاً - أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية انطلاق النسخة الأولى من دوري كرة القدم لأصحاب الساق الواحدة، بمشاركة ‏أندية بارزة مثل الزمالك وبيراميدز والمقاولون وزد، ليتحقق حلم طالما راود مُحبي اللعبة من ذوي الاحتياجات الخاصة ‏لسنوات عديدة.‏

ويقول خالد عبد‎ ‎الحفيظ، عضو اللجنة الفنية لإدارة كرة القدم للساق الواحدة، لموقع "دوت الخليج": ‏‏"شهدنا اليوم فرحة لا توصف على وجوه اللاعبين، لقد نجحوا أخيرًا في الوصول إلى هدفهم المنشود بعد تخطي ‏الكثير من الصعوبات، ولم يعد هناك مساحة في قلوبهم للإحباط أو اليأس".‏

وشهدت المباريات الأولى في كرة القدم للساق الواحدة التي أقيمت على ملاعب المقاولون العرب، فوز نادي الزمالك ‏بثلاثة أهداف دون رد من فريق زد، وانتصار بيراميدز على "ذئاب الجبل" بنتيجة 5 أهداف، فيما استقبل مرماهم ‏هدف وحيد، وسط حضور عدد من المسؤولين في اللجنة البارالمبية والكابتن تامر بجاتو، لاعب نادي الأهلي السابق.‏

ويضيف عبد‎ ‎الحفيظ لموقع "دوت الخليج": "نسعى منذ 6 سنوات للاعتراف باللعبة وإفساح المجال للمواهب ‏الكروية من أصحاب الساق الواحدة، قمنا بجمع نحو 100 لاعب من مختلف محافظات مصر ومخاطبة العديد من ‏الأندية لتأسيس فرق لمبتوري الأطراف ثم جاءت الخطوة الأهم بالانضمام إلى اللجنة البارالمبية".‏

ويعد نادي بيراميدز هو الفريق الأول الذي أقدم على تأسيس فريق لمبتوري الأطراف في مصر خلال يونيو 2021 من ‏أجل توفير المناخ المناسب لهم لإظهار مهاراتهم أمام العالم وتماشيا مع رؤية القيادة السياسية بمصر في التعامل مع ‏ذوي الهمم ودمجهم مع المجتمع.‏

ويسترسل أمين صندوق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للساق الواحدة: " تقام البطولة من دورين بنظام تجميع ‏النقاط، سيلعب كل فريق أمام منافسيه في الدور الأول قبل التوقف لمدة أسبوعين ثم العودة من جديد في شهر ‏رمضان الكريم وفي نهاية التجربة سيحصد الفائز بالمركز الأول درع الدوري".‏

‏"هاتريك" تاريخي‏

كانت الفرحة مضاعفة عند اللاعب عبد الله مصطفى، قائد فريق الزمالك، حيث تمكن من إحراز أول هاتريك في ‏تاريخ كرة القدم للساق الواحدة بمصر في مرمى زد، وفقا لحديثه لموقع "دوت الخليج" مُنوها إلى أنه تحدث كثيرًا ‏إلى زملائه قبل المباراة من أجل الشد من أزرهم قبل المواجهة الأولى في البطولة.‏

ويتابع لاعب خط الوسط بالزمالك لموقع "دوت الخليج": "عملنا على تأسيس الفريق في الشهور الماضية، ‏التقيت بالمسؤولين في القلعة البيضاء لتقديم مقترح بالفكرة وتلقيت موافقة سريعة، نمتلك لاعبين من أصحاب ‏المهارات الخاصة ولدينا رغبة في تحقيق نتائج طيبة والظفر بالدوري".‏

ويذكر اللاعب العشريني أبرز قوانين اللعبة لموقع "دوت الخليج": "الفريق مكون من 6 لاعبين وحارس مرمى، ‏يستعين كل لاعب بعكازين معدنيين لكن ممنوع استخدامها في لمس الكرة، ليس هناك عدد محدد للتغيرات ولا وجود ‏لمصيدة التسلل، وتقتصر مدة المباراة على 50 دقيقة فقط".‏

‏"نواة" للمنتخب‏

واستعان فريق المقاولون بخدمات الكابتن أسامة حسن، المدير الفني للمنتخب القومي لأصحاب الساق الواحدة من ‏أجل تدريب اللاعبين خلال مباريات الدوري، والذي يؤكد لموقع "دوت الخليج" أن البطولة هي نواة لاختيار ‏العناصر المشاركة مع "الفراعنة" في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام بالقاهرة خلال شهر أكتوبر القادم.‏

ويردف حسن لموقع "دوت الخليج": "تدشين بطولة الدوري فرصة لتوسيع قاعدة اللعبة في أنحاء مصر، ومنح ‏الجهاز الفني للمنتخب أريحية في العثور على مزيد من العناصر المفيدة للفريق، وأعتقد أنه ستدفع الأندية الشعبية ‏للانضمام إلى التجربة، نتمنى ذلك من أجل تأسيس الاتحاد قريبا".‏

ويوضح حسن الذي قاد الفراعنة في بطولة إفريقيا الفائتة لحصد المركز السابع أن المباريات الأولى بالدوري لم تُظهر ‏حتى الآن كامل المواهب التي يمتلكها اللاعبين منوها لموقع "دوت الخليج" أن النواحي الفنية ستزيد مع توالي ‏اللقاءات وامتلاكهم لحساسية اللعب المستمر وتأقلمهم على الأجواء الجديدة للمواجهات الرسمية.‏