ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن بيان مشترك صدر عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكى والمسئولة الأوروبية يوم الجمعة جاء فيه أن الطرفين يظلان ملتزمين بتوفير وحشد الدعم الدولى بما فى ذلك من القطاع الخاص لضمان الاستقرار الاقتصادى لأوكرانيا، وأن المساعدة والتدريب العسكريين سيستمران أيضًا.
وأوضح البيان أن بايدن وأورسولا حددا المبادرات التى تهدف إلى مساعدة أوكرانيا على إعادة البناء وسلطا الضوء على مسألة "زيادة تدهور قدرة روسيا على شن حربها غير القانونية".
وقالت القناة الأمريكية إن البيان روج لنجاح الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى التى تم وضعها قبل عام لتقليل اعتماد أوروبا على الوقود الروسى وهو أمر قال الزعيمان إنهما يواصلان القيام به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا والاتحاد الأوروبى يتعهدان بتقديم دعم أمنى واقتصادى وإنسانى لأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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