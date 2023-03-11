أمريكا والاتحاد الأوروبى يتعهدان بتقديم دعم أمنى واقتصادى وإنسانى لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ناقش الرئيس الأمريكى جو بايدن، وزعيمة الاتحاد الأوروبى أورسولا فون دير لاين، الحرب الروسية الأوكرانية وتعهدا بتقديم "دعم أمنى واقتصادى وإنساني" لأوكرانيا طالما احتاجت إليه.





ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية عن بيان مشترك صدر عقب اجتماع بين الرئيس الأمريكى والمسئولة الأوروبية يوم الجمعة جاء فيه أن الطرفين يظلان ملتزمين بتوفير وحشد الدعم الدولى بما فى ذلك من القطاع الخاص لضمان الاستقرار الاقتصادى لأوكرانيا، وأن المساعدة والتدريب العسكريين سيستمران أيضًا.

وأوضح البيان أن بايدن وأورسولا حددا المبادرات التى تهدف إلى مساعدة أوكرانيا على إعادة البناء وسلطا الضوء على مسألة "زيادة تدهور قدرة روسيا على شن حربها غير القانونية".

وقالت القناة الأمريكية إن البيان روج لنجاح الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى التى تم وضعها قبل عام لتقليل اعتماد أوروبا على الوقود الروسى وهو أمر قال الزعيمان إنهما يواصلان القيام به.