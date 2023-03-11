العالم اليوم - حالة نادرة.. مرض يترافق مع تحول لون البول إلى أرجواني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 07:19 صباحاً - اكتشف الأطباء حالة نادرة تترافق مع الإصابة بالتهاب المسالك البولية يمكن أن يتحول معها البول إلى اللون الأرجواني.

وأثناء فحص المسعفين لسيدة أميركية تبلغ من العمر 76 عاما في ولاية كنتاكي، اكتشفوا أن مضاعفات إصابتها بعدوى التهاب المسالك البولية حولت لون البول لديها إلى الأرجواني، ليتبين فيما بعد وجود إصابة حادة في الكلى.

وأوضح المسعفون أن متلازمة كيس البول الأرجواني (PUBS) هي عرض جانبي نادر لدى المرضى المصابين بعدوى التهاب المسالك البولية حيث يتحول لون البول في أكياس وأنابيب القسطرة البولية إلى اللون الأرجواني.

ويأتي هذا اللون من تفاعلات كيميائية في الكبد تنتج عنها صبغة نيلية اللون تقريبا، وبعد تعرضها للأكسدة داخل أنابيب القسطرة البولية تتحول إلى اللون الأرجواني.

وقال الأطباء إن هذه المتلازمة يمكن أن ترتبط بالعديد من أنواع البكتيريا المسببة لالتهاب المسالك البولية.

وبحسب صحيفة "الديلي ميل" تم تشخيص الإصابة بمتلازمة كيس البول الأرجواني لأول مرة سريريا في عام 1978، وهي حالة ليست خطيرة في العادة، لكنها قد تكون مزعجة للمرضى وأحبائهم.