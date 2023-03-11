قيس سعيد: تونس لا تقبل بالتدخل فى شؤونها الداخلية إطلاقا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس التونسي، خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الجمعة: "هناك ثوابت بالنسبة لسياسة تونس الخارجية، وأولها أننا لا نقبل بالتدخل فى شؤوننا إطلاقا، سيادتنا الداخلية فوق كل اعتبار".

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