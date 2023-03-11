العالم اليوم - لي تشيانغ.. رئيس جديد للوزراء في الصين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 06:22 صباحاً - وافق البرلمان الصيني، السبت، على تعيين لي تشيانغ رئيسا جديدا للوزراء خلال الاجتماع السنوي للبرلمان.

حصل لي تشيانغ على تأييد 2936 صوتا مقابل 3 أصوات وامتناع 8 عن التصويت. وسيحل لي تشيانغ، الرئيس السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي، محل لي كه تشيانغ الذي سيتقاعد خلال جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (الهيئة التشريعية الوطنية الصينية) التي تنتهي، الإثنين، بعد أن أمضى فترتين مدة كل منهما 5 سنوات. من هو لي تشيانغ؟ كان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد رشح لي تشيانغ للمنصب في وقت سابق ليقع على عاتقه إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

لي تشيانغ (63 عاما) حليف مقرب للرئيس.

شغل منصب مدير مكتب شي بين عامي 2004 و2007 عندما كان شي سكرتيرا للحزب في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.

لي تشيانغ هو المسؤول السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي وقد تضررت صورته إلى حد ما في الربيع أثناء الحَجْر الفوضوي في مدينته.

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