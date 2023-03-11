العالم اليوم - أنشيلوتي يكشف إصابة بنزيما وفرص لعبه أمام ليفربول وبرشلونة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 05:16 صباحاً - يغيب النجم كريم بنزيما عن فريقه ريال مدريد في مباراته أمام إسبانيول في الدوري الإسباني المقررة يوم السبت بسبب إصابة في الكاحل، حسبما قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي، يوم الجمعة.

وأضاف أنشيلوتي أن المهاجم الفرنسي قد يكون جاهزا للعب المباراتين المقبلتين أمام ليفربول وبرشلونة.

وصرح أنشيلوتي بأن بنزيما "تعرض لضربة في كاحله ما أدى إلى تورمه. لقد تدرب بشكل فردي اليوم، وسيكون جاهزا للمباراة ضد ليفربول".

وأشار المدرب الإيطالي إلى أن فريقه سيفتقد وجود أفضل لاعب لديه في مزيد من المباريات، موضحا: "كريم يمثل أهمية كبرى بالنسبة لنا، خاصة بعد أدائه الموسم الماضي. لكننا لم نصل بعد إلى الجزء المهم من الموسم. نحن على ثقة من أنه سيكون هناك لمساعدتنا".

ووفق المدير الفني فإن رودريغو سيعوض غياب بنزيما في التشكيلة الأساسية أمام إسبانيول.

ويتخلف ريال مدريد عن برشلونة بفارق تسع نقاط في "الليغا"، ومن المقرر أن يقوم الفريق الملكي بزيارة "البلوغرانا" في 19 مارس في "كلاسيكو" من شأنه أن يؤثر كثيرا في الصراع على لقب الدوري الإسباني (الليغا).

كذلك يستضيف ريال مدريد غريمه ليفربول في مباراة العودة بدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، بعد أن فاز عليه في مباراة الذهاب بنتيجة 5-2.

إصابات بنزيما