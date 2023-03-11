العالم اليوم - أستراليا.. عمليات إجلاء من الفيضانات في كوينزلاند

انتم الان تتابعون خبر أستراليا.. عمليات إجلاء من الفيضانات في كوينزلاند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 04:19 صباحاً - أجلت خدمات الطوارئ في ولاية كوينزلاند الأسترالية عددا من السكان إلى مناطق آمنة اليوم السبت بعد أن اجتاحت فيضانات قياسية ناجمة عن أمطار غزيرة شمال غرب المنطقة.

وقالت الشرطة اليوم السبت، إنه تم إجلاء 53 من سكان بلدة بوركيتاون النائية والتي تبعد حوالي 2115 كيلومترا إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية برزبين منذ أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات الأسبوع الماضي.

وظل نحو 100 من السكان في البلدة، وتستعد الشرطة لإجلاء المزيد من الأشخاص اليوم حيث توقع خبراء الأرصاد أن تبلغ مستويات الأنهار في المنطقة ذروتها غدا الأحد.

وتأتي حالة الطوارئ بعد فيضانات متكررة في شرق أستراليا خلال العامين الماضيين بسبب ظاهرة الطقس "لانينا" المستمرة منذ سنوات، والتي تشمل فيضانات تحدث "مرة واحدة كل 100 عام" تضرب المناطق النائية في الإقليم الشمالي المجاور في يناير.

وفي بلدة بوركيتاون تجاوز الفيضان الرقم القياسي المسجل في مارس 2011 البالغ 6.87 مترا بعد هطول ما يصل إلى 293 مليمترا من الأمطار يومي الخميس والجمعة وفقا لما ذكره مكتب الأرصاد الجوية.