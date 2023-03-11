العالم اليوم - راموس يخرج عن صمته.. ويرد على اتهامات شتمه لسان جرمان

انتم الان تتابعون خبر راموس يخرج عن صمته.. ويرد على اتهامات شتمه لسان جرمان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 03:22 صباحاً - علّق النجم الإسباني، سيرخيو راموس، على التقارير التي تحدثت عن شتمه ناديه باريس سان جرمان، بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ورصدت الكاميرات راموس عقب نهاية المباراة بنتيجة 0-2 لصالح بايرن ميونيخ، وهو يبدو مستاء، لعدم تأهل سان جرمان لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وحسبما ذكرت تقارير إعلامية، فإن راموس شتم النادي الفرنسي بألفاظ نابية.

وردا على هذه التقارير، خرج راموس عن صمته معلقا في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "لا أتطرق عادة إلى مواضيع من هذا النوع، لكن لن أقبل بشيء لم يحدث، لا يمكنني أن أقول في أي وقت من الأوقات كلمة باريس مرفقة بأي عبارة سيئة".

وأضاف راموس: "كل ما صدر مني كان تعبيرا عن خيبة أمل بعد المباراة ليس إلا، ولم أشر للنادي".

واختتم تغريدته بالقول: "اعتدنا القيام بمثل هذه الأمور في عالم الكرة. دعونا لا نخترع قصة من العدم".

وهزّ إيريك مكسيم تشوبو-موتينج لاعب ميونيخ شباك فريقه السابق سان جرمان، وأضاف سيرج جنابري هدفا ثانيا، ليقودا الفريق الألماني للفوز 2-صفر، والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل اللاعب البالغ عمره 33 عاما، الذي لعب لصالح النادي الباريسي بين عامي 2018 و2020 قبل انضمامه إلى صفوف البايرن، من مسافة قريبة مستغلا تمريرة من ليون جوريتسكا في الدقيقة 61.

كذلك سجل جنابري، الذي نزل بديلا، من هجمة مرتدة في الدقيقة 89 ليحسم فوز فريقه 3-صفر في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وبهذه النتيجة عزز البايرن وضعه ضمن الفرق المرشحة للفوز باللقب بعد الإطاحة بالفريق الفرنسي المدجج بالنجوم أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي.

جدير بالذكر أن قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا تقام في 17 مارس الجاري.