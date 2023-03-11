باحث سياسى لـ«القاهرة الإخبارية»: قمة ماكرون وسوناك جاءت لكسر الجليد

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، فى العاصمة الفرنسية باريس، رئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك، فى زيارة لتبادل وجهات النظر والاتفاق على العديد من القضايا المشتركة بين البلدين.





وأبرمت لندن وباريس اتفاقا جديدا للحد من الهجرة غير الشرعية من فرنسا، التى ستحصل على زيادة فى التمويل فى السنوات الثلاث المقبلة من الجانب البريطانى، فى ختام قمة هدفها تجديد التحالف الأساسى بين فرنسا والمملكة المتحدة، بعد سنوات من الخلافات.

فى نفس السياق، قال سمير العادلى، كاتب وباحث سياسى، من لندن، إن القمة بين "ماكرون" و"سوناك"، هى لكسر الجليد المتراكم بين فرنسا والمملكة المتحدة على مدى السنوات الماضية، خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وأضاف "العادلى"، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء البريطانى، أعلن محاولة المملكة المتحدة وضع حد لأزمة الهجرة غير الشرعية، بسن التشريعات اللازمة، والتى وصفها بأنها جريمة.

ولفت إلى أن كلتا الدولتين اتفقتا على إنشاء مركز مشترك؛ لمواجهة تلك الجريمة المنظمة، على حد تعبيره.

وأوضح أن الرئيس الفرنسى ماكرون، أكد على ضرورة محاربة الهجرة غير الشرعية، حتى تتم حماية الجنس البشرى من الخطر، إذ تعتبر تلك القضية من القضايا العالقة، وهناك نحو 55 من الشبكات التى تساعد على هجرة المواطنين.