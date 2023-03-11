العالم اليوم - قيس سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية.. ولا لتقسيم سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 11 مارس 2023 01:19 صباحاً - أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض أي تدخلات خارجية في شؤون البلاد الداخلية، وشدد على وحدة الأراضي السورية.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، الجمعة: "هناك ثوابت بالنسبة لسياسة تونس الخارجية، وأولها أننا لا نقبل بالتدخل في شؤوننا إطلاقا، سيادتنا الداخلية فوق كل اعتبار".

وفيما يلي أبرز ما جاء في حديث الرئيس سعيّد: